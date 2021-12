Sebastian Kurz vertrekt uit de Oostenrijkse politiek

De voormalige Oostenrijkse bondskanselier Kurz trekt zich volledig terug uit de politiek. Hij bevestigde tijdens een persconferentie de berichten daarover in Oostenrijkse media.

"De laatste tijd is mijn enthousiasme voor de politiek afgenomen", zei hij. "Ik kreeg met verdachtmakingen, beschuldigingen en onderzoeken te maken. Dat knaagt aan je", zei hij. Ook de geboorte van een zoon, afgelopen zaterdag, speelt een rol bij zijn besluit.

Corruptie

Kurz (35) moest in oktober aftreden als bondskanselier, nadat hij onder vuur was komen te liggen in een corruptieschandaal. Hij zou in 2016 overheidsgeld hebben gebruikt om opiniepeilingen in zijn voordeel te manipuleren. Hij bleef wel leider van de regeringspartij ÖVP en lid van het parlement. Vorige maand stemde het parlement voor opheffing van de immuniteit voor strafvervolging die hij als lid van het parlement genoot.

Kurz blijft erbij dat hij onschuldig is. "Ik verheug me op de dag dat ik zeggen kan dat alle beschuldigingen onhoudbaar zijn gebleken."

Eer

Kurz (35) was de jongste Europese regeringsleider ooit. Hij noemt het een eer dat hij tien jaar de republiek Oostenrijk mocht dienen. Hij wil de komende tijd met zijn familie doorbrengen. Volgend jaar neemt hij een besluit over zijn toekomst.