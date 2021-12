'Sebastian Kurz verlaat de Oostenrijkse politiek'

De voormalige Oostenrijkse bondskanselier Kurz trekt zich volgens Oostenrijkse media volledig terug uit de politiek. Hij zal daar om 11.30 uur een verklaring over afleggen.

Vertrouwelingen van Kurz zeiden tegen de Kroner Zeitung dat de geboorte van een zoon de doorslag heeft gegeven. In de verklaring die hij straks aflegt, zal hij uitvoerig op de achtergronden van zijn besluit ingaan, schrijft de krant.

Vertrouwelingen lieten tegen Heute doorschemeren dat ook het corruptieschandaal waarbij Kurz betrokken raakte een rol heeft gespeeld. "De voortdurende en naar zijn mening valse beschuldigingen hebben hem zichtbaar afgemat", citeert Heute. "Het laatste zetje gaf de geboorte van zijn zoon, afgelopen zaterdag."

Onder vuur

Kurz (35) was de jongste Europese regeringsleider ooit. In oktober trad hij af, nadat hij onder vuur was komen te liggen in een corruptieschandaal. Hij zou in 2016 overheidsgeld hebben gebruikt om opiniepeilingen in zijn voordeel te manipuleren. Daarna kwam hij aan de leiding te staan van de conservatieve ÖVP en werd hij bondskanselier.

Kurz zei dat hij onschuldig was, maar de coalitiepartner van Kurz' ÖVP, de Groenen, eisten van de ÖVP dat ze iemand anders als bondskanselier naar voren zouden schuiven.

Partijleider

Kurz bleef na zijn aftreden als bondskanselier aan als partijleider en nam plaats in het parlement. Minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer volgt hem nu op als partijleider. Mogelijk moet de huidige bondskanselier Schallenberg dan voor Nehammer plaatsmaken, aldus Kurier.

Vorige maand stemde het Oostenrijkse parlement voor opheffing van de immuniteit voor strafvervolging die Kurz als parlementslid had.