Chaos dreigt in Amerikaans honkbal na vastlopen cao-onderhandelingen

De start van het nieuwe Amerikaanse honkbalseizoen komt in gevaar als er niet snel een akkoord wordt bereikt over een nieuwe cao. Onderhandelingen tussen de leiding van de Major League Baseball (samen met de eigenaren van de clubs) en de spelersvakbond zijn vastgelopen.

Er is nu een zogeheten lockout afgekondigd. Zolang die voortduurt, mogen spelers niet in actie komen of van club wisselen. Ook mogen spelers niet trainen of revalideren op de accommodaties van de clubs en ontvangen spelers geen salaris wanneer het seizoen begint.

"Ondanks alle inspanningen om een deal te sluiten met de spelersvakbond, zijn we niet in staat gebleken om onze 26 jaar lange geschiedenis van arbeidsvrede te verlengen en tot een overeenkomst te komen", zei commissaris Robert Manfred van de MLB. "Onze beslissing stimuleert hopelijk alsnog snel tot een overeenkomst te komen, zodat we op tijd het seizoen kunnen starten."

De tijd dringt

De competitie begint op 31 maart, maar rond half februari zouden de clubs dan al aan hun voorbereidingen moeten beginnen. De tijd begint dus wel degelijk te dringen, met nog een slordige tien weken te gaan.

Clubs voelden de bui al hangen, wat leidde tot een ongekend drukke transferdag zo vlak voordat de oude cao afliep. Texas Rangers was zeer slagvaardig, met als klapper de komst van Corey Seager. De korte stop zette zijn krabbel onder een verbintenis voor tien jaar, ter waarde van 325 miljoen dollar. In totaal werd er woensdag voor 1,25 miljard aan contracten gesloten, een record.