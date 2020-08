Barcelona kiest voor Koeman als vijfde Nederlandse trainer in clubgeschiedenis

Koeman was dinsdagochtend nog in Zeist om zijn vertrek bij de KNVB af te ronden. Daarna vloog hij naar de Spaanse stad.

Koeman had weliswaar nog een doorlopend contract bij Oranje, maar daarin was de clausule opgenomen dat hij zijn dienstverband kon beëindigen als FC Barcelona bij hem aan zou kloppen. Die clausule zou ingaan na het EK 2020, maar dat toernooi is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 2021.

De aanstelling van Koeman hing al enkele dagen in de lucht. Na de vernederende uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League door Bayern München begon de Spaanse club aan een drastische reorganisatie. Ook het contract met technisch directeur Éric Abidal werd ontbonden. Binnen de club werd Koeman gezien als de ideale trainer om de herstructurering gestalte te geven

Vijfde Nederlandse trainer

Koeman, die van 1989 tot en met 1995 bij Barça speelde en de club in 1992 via een vrije trap de eerste Europa Cup I in de clubhistorie bezorgde, wordt de vijfde Nederlandse trainer in de geschiedenis van Barcelona. Eerder stonden Rinus Michels, Johan Cruijff, Louis van Gaal en Frank Rijkaard aan het roer bij de Spaanse grootmacht.

Na het vertrek van Rijkaard in 2008 stond de Catalaanse club afgezien van Gerardo Martino uit Argentinië alleen nog maar onder leiding van Spanjaarden.