Franse judokampioene Pinot deelt foto van huiselijk geweld: 'Dacht dat ik dood zou gaan'

De Franse sportwereld is opgeschrikt door berichten van olympisch judokampioene Margaux Pinot. De Franse judoka zegt afgelopen weekend slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld. Haar vriend, coach en ex-wereldkampioen Alain Schmitt werd aangehouden, maar wegens gebrek aan bewijs is hij alweer vrijgelaten.

In de nacht van zaterdag op zondag schakelde de buurman van Pinot de politie in nadat de toegetakelde judoka bij hem had aangeklopt. Schmitt zou die avond dronken zijn geweest.

De vroege vrijlating van de ex-wereldkampioen zorgt voor veel verontwaardiging, ook bij Pinot. Zij reageerde op Twitter met een emotioneel bericht, waarbij ze ook een foto van haar verwonde gezicht de wereld instuurde.