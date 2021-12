Boterham eten op toilet: schoonmakers dupe van ongewenst gedrag

Ongeveer een derde van de schoonmakers heeft te maken met ongewenst gedrag, zoals negeren, discriminatie en buitensluiten. Dat staat in een onderzoek dat de werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland en vakbond FNV hiernaar hebben laten doen. De werkgevers- en werknemersorganisaties zitten deze ochtend met elkaar om tafel, om te kijken wat ze hier tegen kunnen doen. In 2019 kwamen er in totaal slechts 33 meldingen binnen bij de vertrouwenspersonen, maar volgens de onderzoekers komen lang niet alle gevallen daar terecht. In een enquête laten veel meer schoonmakers weten dat ze vervelende ervaringen hebben.

"Het percentage is te hoog en onwenselijk, want je moet medewerkers een veilige plek bieden", zegt Rob Rommelse van Schoonmakend Nederland. "Het gaat naast discriminatie om allerlei vormen van ongewenst gedrag: pesten, negeren en intimideren. Dat hebben we boven tafel willen halen, zodat we het kunnen tegengaan." "Het zijn schokkende uitkomsten", zegt ook Renate Bos van vakbond FNV. "Ik spreek veel schoonmakers, dus je weet dat het er is. Maar als het dan zwart-op-wit staat, schrik je er toch wel van."

De enquête naar de ervaringen in de schoonmaakbranche is niet geheel representatief, onder meer omdat mensen die geen of slecht Nederlands spreken minder snel zullen reageren. Daardoor geeft de enquête volgens het onderzoek vermoedelijk nog een te rooskleurig beeld van de omvang van discriminatie in de branche.