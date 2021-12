School Michigan sprak met ouders schutter op ochtend voor bloedbad

De ouders van de Amerikaanse jongen die dinsdag op zijn school een bloedbad aanrichtte, waren enkele uren ervoor nog op school geweest voor een gesprek. Dat ging volgens de politie over hun zoons "zorgwekkende gedrag in de klas". Een dag eerder moest de jongen er zelf ook al op gesprek voor komen bij de schoolleiding. Wat er precies was voorgevallen, zei de plaatselijke sheriff niet.

Ook is bekendgemaakt dat de jongen maandagavond een video opnam waarin hij het had over het doden van zijn medeleerlingen. Het lijdt dan ook geen twijfel dat hij met voorbedachten rade de aanslag pleegde en zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken, zegt het Openbaar Ministerie in de staat Michigan.

Motief nog onduidelijk

De vermoedelijke dader is de 15-jarige Ethan Crumbley. Ondanks zijn jonge leeftijd zal hij volgens het volwassenenrecht worden vervolgd, voor onder meer moord, poging tot moord en terrorisme.

Een motief voor de aanslag heeft de politie nog niet kunnen vaststellen. Volgens de plaatselijke sheriff zijn er geen aanwijzingen dat Crumbley werd gepest.

Vierde slachtoffer overleden

Crumbley wordt ervan verdacht dat hij dinsdag een semiautomatisch vuurwapen meenam naar zijn middelbare school in de plaats Oxford, niet ver van Detroit. Volgens de aanklagers liep hij aan het begin van de middag met een rugzak een toiletruimte in en kwam hij schietend naar buiten. De politie zegt dat hij niet op bepaalde personen richtte.

Drie scholieren kwamen bij de aanslag om het leven: twee meisjes van 14 en 17 en een jongen van 16. Een jongen van 17 overleed gisteren in het ziekenhuis. Daar liggen nog drie andere kinderen die werden beschoten, onder wie een 17-jarig meisje dat vecht voor haar leven.