Wekdienst 2/12: Beelden rellen Rotterdam online • Zaak aanslag Groningse journalist start

Goedemorgen! Vandaag is de eerste zitting in de zaak van de Groningse journalist die een molotovcocktail door zijn raam gegooid kreeg en maakt president Biden het Amerikaanse 'winterplan' tegen corona bekend.

Vandaag is het wisselend bewolkt met verspreid buien. Lokaal is kans op hagel, onweer en in het binnenland is ook natte sneeuw mogelijk. Het wordt ongeveer 6 graden en er waait een stevige noordwestenwind. Vrijdag en in het weekend is het wisselvallig, zondag valt mogelijk weer winterse neerslag.

Wat heb je gemist?

Naar alle waarschijnlijkheid wordt 'homogenezing' in Canada verboden. Het Lagerhuis heeft unaniem ingestemd met een wet die dat mogelijk moet maken. De Senaat buigt zich later over de wet, maar dat lijkt een formaliteit. Ook in Nederland is discussie over het verbieden van therapieën voor 'homoconversie', die de homoseksuele geaardheid van mensen zou veranderen.

Ander nieuws uit de nacht:

VN stellen beslissing over ambassadeurs Taliban en junta Myanmar uit: De Taliban in Afghanistan en het leger in Myanmar willen dat de ambassadeurs van de omvergeworpen regeringen bij de VN worden vervangen door hun ambassadeurs.

CBS: CO2-uitstoot door biomassa stijgt met 16 procent: De toename komt vooral doordat energiecentrales meer biomassa hebben gebruikt om elektriciteit op te wekken. Sinds 2016 is het gebruik van biomassa voor de energievoorziening verdrievoudigd.

Prominente Tsjechische oud-dissident Petr Uhl (80) overleden: Hij stond bekend als een van de belangrijkste dissidenten tijdens het communistische bewind in Tsjechoslowakije en was een van de leidende figuren achter de Fluwelen Revolutie.

En dan nog even dit:

De impact van de uitbarsting van de beroemde vulkaan Vesuvius in 79 na Christus, lijkt op die van de atoombom op de Japanse stad Hiroshima in 1945. Dat heeft een Italiaanse archeoloog Domenico Camardo tegen de Britse krant The Guardian gezegd.

De golf van lava, gas en as die bij het uitbarsten van de vulkaan bij Pompeii vrijkwam was zo heet, dat de hersenen en het bloed van de slachtoffers onmiddellijk kookten. "De overblijfselen van slachtoffers die hier zijn gevonden verkeren in een vergelijkbare toestand als die uit Hiroshima", zei Camardo.

De archeoloog werkt mee aan opgravingen bij Herculaneum, de stad die in de oudheid tussen Neapolis en de Vesuvius lag. Voor het eerst in 25 jaar vinden daar weer opgravingen plaats. Gisteren werden resultaten van die opgravingen aan de media getoond. Het ging onder meer lichaam van veertigjarige man, die na de uitbarsting richting de zee vluchtte. "De horror en tragedie is heel voelbaar", zei Camardo.