Lachgas afgelopen jaren gevonden bij 1800 ongelukken

In totaal gebeurden er de afgelopen drie jaar bijna 1800 ongevallen met lachgas. Dat zijn ongelukken met doden en gewonden, maar ook aanrijdingen met alleen blikschade. 2020 was daarbij een piekjaar, maar dit jaar lijkt het aantal vrijwel net zo hoog te worden.

Er zijn de laatste jaren tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Uit een inventarisatie van de politie op verzoek van de NOS blijkt dat bij 63 dodelijke ongevallen lachgasgebruik werd geconstateerd, net als bij 362 ongevallen met (ernstig) letsel.

Detectietechnieken voor het vaststellen van lachgasgebruik zijn volgens de politie wel in ontwikkeling. "Maar wanneer die ook daadwerkelijk gebruikt kunnen gaan worden is nog niet duidelijk", stelt een politiewoordvoerder.

"Het lastige is dat er nu nog geen bloed- of speekseltest is voor lachgas", zegt Broer. "Dus we moeten het doen met wat we aantreffen. Getuigenverklaringen bijvoorbeeld, dat iemand door een medeweggebruiker gezien is met een lachgasballon achter het stuur."

Of het lachgasgebruik ook de directe aanleiding is van zo'n incident, is volgens de politie lastig te zeggen. "Maar bij de meeste zaken is dat wel ons vermoeden", zegt Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer bij de Nationale Politie.

Rijden onder invloed (1099 incidenten), agressief of onveilig rijgedrag (502 incidenten) en rijden zonder geldig rijbewijs (449 incidenten) zijn andere overtredingen die regelmatig voorkomen in combinatie met het gas. Bij een twintigtal incidenten was er sprake van joyriding, het zonder toestemming gebruiken van andermans auto.

Ook het totale aantal verkeersincidenten met lachgasgebruik blijft volgens de politie zorgwekkend hoog. In de eerste tien maanden van dit jaar waren het er 3518. In heel 2019 en 2020 waren het respectievelijk 2305 en 4537 verkeersincidenten.

De onderschatting van lachgasgebruik in het verkeer en de gevolgen ervan is nog groot.

Lachgas wordt regelmatig gebruikt als narcosemiddel in ziekenhuizen en door tandartsen. Volgens André Wolff , hoogleraar anesthesiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is het gebruik ervan achter het stuur erg gevaarlijk. "Gebruik van lachgas kan leiden tot duizeligheid, vervorming van geluiden en je kunt het bewustzijn verliezen door zuurstoftekort."

Hoewel het gebruik van lachgas vooralsnog legaal is, benadrukt de politie dat gebruik ervan achter het stuur wel degelijk strafbaar is. Het is namelijk verboden om te rijden onder invloed van een middel dat de rijvaardigheid kan beïnvloeden. "De onderschatting van lachgas en de gevolgen ervan is nog groot", zegt Broer.

Landelijk verbod

Dat lachgas regelmatig problemen veroorzaak op de weg bleek al in 2019. Politiecijfers lieten toen zien dat het aantal verkeersincidenten met lachgas in een jaar tijd sterk was toegenomen. In de eerste zeven maanden van 2019 ging het om 960 incidenten, tegenover 380 in heel 2018. Dat aantal is datzelfde jaar dus nog doorgestegen naar 2305. Later meldde Nieuwsuur ook een toename aan dwarslaesiebehandelingen door lachgas.

In december 2019 kondigde staatssecretaris Blokhuis aan dat er wordt gewerkt aan een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Aanleiding was een advies van de drugsbeoordelingscommissie CAM. Het landelijke verbod zou op 1 januari van 2021 ingaan, maar dat bleek (.pdf) volgens Blokhuis praktisch onuitvoerbaar. Er was bij Justitie namelijk geen geld voor de handhaving. Veel gemeenten vonden het te lang duren, en voerden zelf een lokaal lachgasverbod in.

Inmiddels is de financiering er wel en ligt de wet bij de Tweede en Eerste Kamer. Het ministerie van VWS hoopt het lachgasverbod in het voorjaar van 2022 te laten ingaan.