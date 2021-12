Is circuit Djedda wel klaar voor Verstappen? 'Werkelijk overal bouwen ze nog'

Het gaat erom spannen in Djedda. Het scenario in de voorlaatste Formule 1-grand prix van het jaar is onvoorspelbaar, maar één ding is zeker: Lewis Hamilton kan dit weekend zijn wereldtitel niet prolongeren op het hagelnieuwe stratencircuit. Uitdager Max Verstappen kan in Saudi-Arabië wel de eerste kroon op zijn carrière in de koningsklasse zetten. Zes vragen aan Louis Dekker, Formule 1-verslaggever van de NOS. Merk je al dat de spanning in de lucht hangt? "Dat hangt af van de plek waar je bent. Aan boord in het vliegtuig wel, in de hotels en in de omgeving van het circuit ook een beetje, maar dat dit de eerste grand prix is in dit land voert de boventoon. Langs de wegen wemelt het van de billboards met 'The Fastest Street Circuit in F1'. Het is duidelijk dat het regime flink investeert en hoog van de toren blaast, maar op straat hebben de meeste passanten nog echt geen idee wie Lewis en Max zijn."

"Alle journalisten, televisieploegen en fotografen focussen zich natuurlijk op het titanenduel. Iedereen beseft dat we ooggetuige zijn van aanstaande autosporthistorie. Het gebeurt niet vaak dat de strijd tussen twee racegiganten zo lang gelijkop gaat. Bovendien draait het niet alleen om Verstappens eerste titel; Hamilton zou met zijn achtste titel het record van Michael Schumacher breken." Komen er veel fans op af? "Er zullen vast enkele duizenden liefhebbers een vlucht en een hotel hebben geboekt, maar het is niet eenvoudig hier te komen. Helemaal niet in coronatijd. Maar deze race bestaat vooral dankzij oliedollars, een opengedraaide geldkraan en de wil van het regime om het koninkrijk via een mondiale sport op de kaart te zetten." "Echte Formule 1-fans zijn hier dun gezaaid. Een smetje op de grand prix die het wereldkampioenschap kan beslissen. Niet het enige vlekje trouwens. Deze race is ook bijzonder omstreden vanwege de mensenrechtensituatie in dit land." De Formule 1 is voor het eerst in Djedda. Wat is het voor circuit? "Het lijkt eigenlijk nergens op, hoewel je met enige fantasie zou kunnen beweren dat het parcours iets weg heeft van Bakoe (Azerbeidzjan). Het Djedda Corniche Circuit is dik zes kilometer lang, telt 27 bochten, is duizelingwekkend snel en de onverbiddelijke muren zijn dichtbij. Coureurs die hebben geoefend in de simulator zeggen allemaal hetzelfde: er is hier geen ruimte voor fouten. Het zou een wonder zijn als we hier zondag een race krijgen voorgeschoteld zonder safety car."

"De organisatoren noemen het een stratencircuit. Het snelste stratencircuit ter wereld zelfs, maar die term dekt niet helemaal de lading. Grote delen van de baan zijn namelijk net aangelegd en geasfalteerd. Denk vooral niet dat we hier door pittoreske, historische straatjes gaan kronkelen. De gemiddelde snelheid zal rond de 250 kilometer per uur liggen." Is het circuit eigenlijk wel op tijd klaar? "De organisatie twijfelt niet. Natuurlijk is alles op tijd gereed! Tot zover de stoere taal, maar als je doorvraagt is er wel degelijk sprake van enige onrust. Er is hier bij wijze van spreken maandenlang 25 uur per dag gewerkt om de baan op tijd klaar te hebben. Dat lijkt weliswaar te lukken, maar je merkt en ziet aan alles dat het een haastklus was en is. De entree is echt even schrikken." "Ik was woensdag op het circuit en dan kun je je bijna niet voorstellen dat ze het gaan redden. Werkelijk overal zijn ze nog aan het bouwen, lassen, graven en bulldozeren. Het is erg kaal en oogt bij daglicht onaf. Gezellig is anders. De omgeving van het circuit is een ongekende bouwput."

"Djedda is nog lang geen raceparadijs als Monza, Zandvoort of Monaco, maar er is hier genoeg budget om dat de komende jaren te veranderen. Bovendien is de grand prix in het donker, dus het zal er op televisie ongetwijfeld gelikt uitzien. En gaat er iets fout? Dan is over een paar maanden de herkansing. Eind maart is hier de tweede grand prix van komend seizoen." Kun je al zeggen wie in het voordeel is op dit type circuit? "Dit is op papier een echte Mercedesbaan. Zowel de renstal van wereldkampioen Hamilton als het Red Bull-team van Verstappen zijn daarvan overtuigd. Ze hebben berekend dat circa tachtig procent van het circuit volgas is en dat ligt Mercedes doorgaans beter. Dat maakt Hamilton hier de favoriet, maar alles kan anders lopen door een lekke band, een haperende motor of een incident op de baan dat het raceverloop verstoort."

