VN stellen beslissing over ambassadeurs Taliban en junta Myanmar uit

Een speciale commissie van de Verenigde Naties stelt een beslissing over wie Afghanistan en Myanmar bij de organisatie mag vertegenwoordigen voorlopig uit. In beide landen werd de regering afgelopen jaar omvergeworpen. De Taliban in Afghanistan en het leger in Myanmar willen dat de ambassadeurs van de vorige regeringen bij de VN worden vervangen door hun ambassadeurs.

Als de VN daarmee instemt is dat een belangrijke stap op weg naar internationale erkenning van de regimes. Daarom ligt een besluit erover gevoelig.

Omdat de beslissing is uitgesteld, blijven de huidige ambassadeurs voorlopig aan. Voor Afghanistan is dat Ghulam Isaczai en voor Myanmar Kyaw Moe Tun. De Taliban willen dat Suhail Shaheen de nieuwe ambassadeur wordt. Hij is woordvoerder van de Taliban in Qatar. De junta van Myanmar heeft de hoge militair Aung Thurein naar voren geschoven.

Commissie van negen landen

De credentials committee van de Verenigde Naties buigt zich over de vraag wie de rechtmatige vertegenwoordiger van een land is. Die commissie bestaat uit negen landen. Dit jaar zijn de Verenigde Staten, China, Rusland, Chili, Namibië, de Bahama's, Bhutan, Zweden en Sierra Leone lid van de commissie.

In september vroegen de Taliban bij het begin van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties spreektijd aan. Toen werd aangegeven dat de commissie niet op korte termijn bij elkaar kon komen. Wanneer de commissie nu wel een besluit neemt, is onduidelijk. Er staat voorlopig nog geen volgende vergadering gepland.

In de jaren negentig waren de Taliban ook aan de macht. De VN stemden toen niet in met een ambassadeur van de radicaal-islamitische groepering. Dat betekende dat de ambassadeur van de vorige regering aanbleef.