Lang brengt Van den Brom in zinderend duel dieper in problemen

John van den Brom is momenteel niet te benijden. De trainer van Racing Genk zag zijn ploeg zondag thuis een voorsprong uit handen geven in de topwedstrijd tegen Club Brugge en ook in de bekerwedstrijd van woensdagavond is het misgegaan tegen hetzelfde Brugge.

Na een 3-3 eindstand werd zijn team na strafschoppen uitgeschakeld. Oranje-international Noa Lang maakte de beslissende penalty voor Club. Een volgende klap voor Van den Brom, die al flink onder vuur ligt in Genk.