Djokovic neemt Servië op sleeptouw in Davis Cup Finals, ook in het dubbelspel

Novak Djokovic heeft met Servië de halve eindstrijd gehaald van de Davis Cup Finals. De twintigvoudig grandslamkampioen speelde in de kwartfinales in Madrid een doorslaggevende rol in de gewonnen confrontatie tegen Kazachstan: 2-1.

Djokovic had Servië op 1-1 gebracht tegen de Kazakken door Alexander Bublik te verslaan (6-3, 6-4). Hij onderscheidde zich daarna ook in het beslissende dubbelspel door partner Nikola Cacic op sleeptouw te nemen tegen Andrej Goloebev en Oleksandr Nedovjesov.

In de derde set spatte zowel op de tribune als op de baan de emotie ervan af bij de Serviërs, waarbij met name Djokovic helemaal in zijn element was: 6-2, 2-6, 6-3.