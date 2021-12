Van Dijk triomfeert op plek des onheils, Ziyech en Mount doen het voor Chelsea

Ook koploper Chelsea en nummer twee Manchester City boekten een zege (beide met 2-1), waardoor de topdrie in de Premier League elkaar geen duimbreed toegeeft.

De Oranje-captain moest maandenlang revalideren en mistte daardoor onder meer het EK. Bij zijn terugkeer bleef Van Dijk fier overeind en was met Liverpool met liefst 4-1 te sterk voor de stadgenoot.

De terugkeer van Virgil van Dijk op de plek des onheils is uitgelopen op een eclatante triomf. Ruim een jaar geleden liep Van Dijk op Goodison Park een zware knieblessure op na een wilde charge van Everton-doelman Jordan Pickford.

De Merseyside-derby stond dit keer ook in het teken van Liverpool-icoon Rafa Bénitez, die na vijf nederlagen in de afgelopen zes duels flink onder druk stond bij Everton. Hij zag zijn ploeg in een bij vlagen keiharde derby vechten voor een resultaat.

De pure klasse van Liverpool - de club waarmee Benítez ooit de Champions League won - maakte echter het verschil. Jordan Henderson opende al na 9 minuten minuten de score met een tegendraadse schuiver en tien minuten later verdubbelde Mo Salah de voorsprong met een artistieke stift.

Everton werd in die fase van het veld geblazen, reden voor Allan om de beuk erin te gooien. Diogo Jota was het slachtoffer van zijn keiharde charge. Liverpool leek niet onder de indruk maar moest voor rust toch de 2-1 slikken, toen Demarai Gray even ontsnapte aan de aandacht van Van Dijk en Joel Matip.