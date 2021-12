Real Madrid verstevigt koppositie met moeizame zege op Athletic

Real zette in het eigen Bernabéu meteen druk en kreeg al snel tweede goede mogelijkheden via Benzema. Athletic speelde zich daarna knap onder de druk uit, zocht vaker de aanval, maar miste drie enorme kansen.

Iñaki Williams kreeg de bal halverwege de eerste helft met een gelukje mee maar schoot net naast en kreeg een minuutje later nog een kans in de schoot geworpen, maar dit keer struikelde hij over de bal. Weer even later bracht Courtois knap redding op een kopbal van dichtbij van Raúl Garcia.

De missers kwamen Athletic duur te staan, want vlak voor rust kreeg Benzema de bal voor zijn voeten na een mislukt schot van Luka Modric en dit keer was het wel raak.

Real houdt stand en loopt uit

In de tweede helft kreeg Athletic opnieuw een aantal grote kansen op de gelijkmaker, maar Real hield dankzij keeper Courtois en het nodige kunst- en vliegwerk stand. Zo voorkwam Eder Militao met zijn schouder vlak voor tijd nog een goal van invaller Mikel Vesga.

Door de kleine zege heeft Real een voorsprong van zeven punten op de nummer twee Atlético Madrid, dat nog een wedstrijd tegoed heeft. FC Barcelona is, met een duel minder gespeeld, zevende met dertien punten achterstand.