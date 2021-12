Hans is 37 jaar hiv-patiënt: 'Met een tablet per dag is er goed mee te leven'

Dat hij hiv en Hepatitis C had, hield hij voor veel mensen geheim. "Zelfs mijn ouders wisten het niet. Er zat een behoorlijk stigma op." De 30 jaar haalde hij. "Ik heb mijn 30ste verjaardag groots gevierd met een tuinfeest dat tot 's morgens vroeg doorging." Inmiddels is Hans 56 jaar en wil hij gaan voor de 80.

Nu er meer bekend is over het hiv-virus en de vooroordelen minder zijn, houdt Hans zijn ziekte niet meer geheim. Hij geeft er zelfs les over. "Ik geef nu trainingen en gastlessen aan de Maastricht UMC+ academie. Ik deel mijn ervaringen met de nieuwe generatie zorgverleners."

Volgens Hans moet zorgpersoneel zich realiseren dat er niet alleen een patiënt tegenover hen zit. "Het is iemand met wel of geen partner, met wel of geen baan, misschien financiële problemen. Dat zijn allemaal dingen waar ziek zijn een invloed op heeft. Dat wordt snel vergeten."

Hij heeft een advies voor mensen die horen dat ze hiv hebben. "Leef je leven zoals jij dat wil. Met een tabletje per dag kun je een heel normaal leven leiden. Dan is hiv een chronische ziekte. En kom ervoor uit. Er heerst nog een taboe, maar dat wordt steeds minder en hoe meer erover bekend is, hoe makkelijker het leven met hiv voor iemand wordt."