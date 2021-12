Winnend Feyenoord moet hard werken tegen Heracles, maar heeft Sinisterra

De wedstrijd in De Kuip zou oorspronkelijk op zondag 12 september worden gespeeld, maar werd onder meer verplaatst omdat de Conference League-wedstrijd Maccabi Haifa-Feyenoord naar dinsdag 14 september was verschoven.

Feyenoord heeft de inhaalwedstrijd tegen Heracles Almelo met 2-1 gewonnen. De Rotterdammers (32 punten) stoten daardoor PSV (31 punten) van de tweede plaats in de eredivisie en staan één punt achter op koploper Ajax.

Even daarvoor dacht Feyenoord op 1-0 te zijn gekomen door een doelpunt van Luis Sinisterra, maar de goal van de Colombiaan werd op discutabele wijze afgekeurd door arbiter Bas Nijhuis, na lang beraad met de videoscheidsrechter. Jahanbakhsh zou vlak voor de goal een overtreding op Giacomo Quagliata hebben gemaakt.

De Turkse aanvaller van Heracles kon scoren toen hij, na een slordige terugspeelbal van Geertruida en een gelukkige carambole, de bal voor zijn voeten kreeg in de Feyenoord-zestien en daarna directe uithaalde.

Bijlows vervanger Ofir Marciano kreeg voor rust één schot tussen de palen te verwerken, maar het was wel meteen raak voor Heracles. Sinan Bakis zorgde na vijftien minuten voor de verrassende 0-1.

Heracles Almelo verzuimde vlak na rust weer een voorsprong te nemen via de doorgebroken Delano Burgzorg, die de bal knullig te ver voor zich uitspeelde, waardoor doelman Marciano alsnog kon ingrijpen.

Eerst was het Bryan Linssen die vanuit vrijstaande positie een grote mogelijkheid miste, waarna Sinisterra in de zevende minuut van de extra tijd toesloeg na een mooie voorbereidende actie van Orkun Kökçü.

Feyenoord was daarna de betere ploeg (goede kans Guus Til), maar het duurde lang voordat de voorsprong gevonden werd. Dat was ook te merken aan de opvallend emotionele Slot, die zich verbaal soms behoorlijk liet gelden in de richting van de arbiter.

Sinisterra stelde zijn coach in de zeventigste minuut gerust met de bevrijdende 2-1 na een pass van Til. Feyenoord speelde daarna een gewonnen wedstrijd en kwam nauwelijks nog in gevaar.