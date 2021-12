Tennisbond WTA schrapt toernooien in China uit zorg over veiligheid Peng

De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde begin november via het Chinese sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Het bericht verdween vervolgens snel van internet en van Peng werd twee weken lang niets meer vernomen. Daarna waren er wel tekenen van leven, maar de zorgen over Peng werden daarmee niet weggenomen.

De WTA organiseert voorlopig geen toernooien meer in China. De tennisbond voor vrouwen heeft dat besloten uit bezorgdheid over de situatie van de Chinese tennisster Peng Shuai.

Wat een statement van CEO Steve Simon: de WTA schrapt alle toernooien in China (10) van de kalender vanwege de nog steeds onrustbarende situatie rondom Peng Shuai. Historisch moment in sport. Eerste sportbond die menselijk belang boven zakelijk belang stelt. #FIFA #IOC

"Ik zie niet in hoe ik onze tennissters kan vragen om in China te spelen als Peng niet vrij mag communiceren en schijnbaar onder druk wordt gezet om haar beschuldiging van aanranding in te trekken", zegt WTA-topman Steve Simon.

Statement WTA-baas: 'Te vaak laten we geld bepalen wat goed en fout is' - NOS

"Chinese functionarissen hebben de mogelijkheid gekregen om deze censuur stop te zetten en aantoonbaar te bewijzen dat Peng vrij is en in staat is om zonder inmenging of intimidatie te spreken", aldus Simon. "Helaas heeft het leiderschap in China deze zeer ernstige kwestie niet op een geloofwaardige manier aangepakt."

Twee weken geleden liet de WTA al weten bereid te zijn om toernooien in China en Hongkong te schrappen, mocht er geen duidelijkheid komen over de situatie van Peng. Nu voegt de bond dus de daad bij het woord, al zijn de eerste belangrijke toernooien in China normaal gesproken pas in september.

"De WTA is duidelijk geweest. We herhalen onze oproep voor een volledig en transparant onderzoek, zonder censuur, naar de beschuldiging van seksueel misbruik van Peng Shuai", aldus voorzitter Simon.

Beelden van Peng

Via kanalen die verbonden zijn aan de Chinese staat zijn de afgelopen weken beelden beschikbaar gekomen van Peng. Maar volgens onder meer Amnesty International bewijzen die nog niet dat Peng nu vrij kan bewegen of vrijuit kan spreken.