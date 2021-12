Olav Mol wordt na 30 jaar vervangen als vaste Formule 1-commentator

Olav Mol wordt na dertig jaar vervangen als vaste commentator van de Nederlandse Formule 1-uitzendingen. Dat is bekend gemaakt door mediabedrijf NENT, dat de Formule 1-rechten in handen krijgt, in een interview met de website RacingNews365.

De races worden voortaan verslagen door commentator Nelson Valkenburg en coureur Melroy Heemskerk. Volgens de topman van het Zweedse NENT is het "de juiste wijze" om Formule 1 te laten verslaan door een duo bestaande uit een commentator en een expert.

De topman zegt veel respect te hebben voor Olav Mol, onder meer omdat hij "een belangrijk aandeel in de Formule 1 in Nederland heeft gehad". Sinds 1991 verzorgde Mol, die van oorsprong dj is, het commentaar bij vrijwel alle Formule 1-races. Wanneer de Formule 1-rechten door een andere zender werden overgekocht, verhuisde Mol dikwijls mee.

Toegenomen populariteit

De afgelopen jaren werden de racewedstrijden steeds populairder in Nederland door het succes van Max Verstappen en het organiseren van de Grand Prix in de duinen van Zandvoort.

Op dit moment heeft Ziggo Sport nog de Formule 1-rechten in handen, maar vanaf komend seizoen worden alle races ondergebracht bij betaalzender Viaplay, die in handen is van NENT. De eigenaar zegt de verslaglegging "op een hoger niveau" te gaan tillen, onder meer met een groot team met "diverse grote internationale namen".

Onlangs werd bekend dat NOS-presentator Amber Brantsen overstapt naar de nieuwe 'F1-zender'. Zij zal de vaste studiopresentator worden. Het is nog onbekend of pitverslaggever Jack Plooij een rol krijgt bij ViaPlay.