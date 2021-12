Milan kan weer rekenen op God en Messias en profiteert van misstap Napoli

Toen Zweden en Portugal in 2013 tot elkaar veroordeeld waren in de play-offs voor het WK van 2014 werd Zlatan Ibrahimovic aan de tand gevoeld. De loting betekende dat Ibrahimovic of Cristiano Ronaldo zou ontbreken in Brazilië. "Wie gaat het WK halen?", was de vraag van de verslaggever. "Dat weet alleen God", antwoordde Ibrahimovic. Verslaggever: "Maar die kunnen we het moeilijk vragen..." Ibrahimovic: "Hoezo? Hij zit voor je." Sensatie Messias Acht jaar later is Ibrahimovic nog altijd de grote man bij de wederopstanding van AC Milan in de Serie A. Maar sinds kort moet hij de schijnwerpers delen met een andere sensatie: Junior Messias. In het competitieduel met Genoa zette Ibrahimovic zijn ploeg met een sluwe vrije trap op het juiste spoor. Messias, die een paar jaar geleden nog amateurvoetballer was en wasmachines afleverde, zorgde met twee treffers voor de 3-0 eindstand.

De stand in de Serie A. - NOS

De 30-jarige Messias, dit seizoen gehuurd van Serie B-club Crotone, vervulde vorige week al een heldenrol door het enige doelpunt te maken in het Champions League-duel met Atlético Madrid. Ook Napoli struikelt bij reuzendoder Sassuolo Dankzij de zege nam AC Milan de tweede plek weer over van stadgenoot Internazionale. De koppositie blijft echter in handen van Napoli, dat zoals zoveel topclubs averij opliep bij Sassuolo: 3-2. Napoli dacht de schaapjes op het droge te hebben, nadat Fabián Ruiz en Dries Mertens kort na rust voor 2-0 hadden gezorgd. Gianluca Scamacca (oud-PSV en PEC Zwolle) bracht de thuisclub weer in de wedstrijd. In de 90ste minuut zorgde Gian Marco Ferrari voor de gelijkmaker. Diep in blessuretijd dacht Grégoire Defrel de miraculeuze comeback van Sassuolo compleet te maken, maar dat wonder werd tenietgedaan door de VAR.

Dries Mertens maakte nog wel de 2-0 voor Napoli tegen Sassuolo. - AFP

Omdat Internazionale eerder op de avond een simpele 2-0 zege boekte op laagvlieger Spezia, is de spanning in de top van de Serie A om te snijden. Napoli heeft 36 punten, AC Milan 35 punten en Internazionale 34. Inter begon zonder Stefan de Vrij, die nog altijd herstellende is van de spierblessure die hij opliep in de interland met Oranje tegen Montenegro. Dat deerde de nummer drie van Italië niet. Vanaf de eerste minuut was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Spezia, dat wederom verdedigd werd door Ivan Provedel. Jeroen Zoet moest zodoende genoegen nemen met een reserverol. Denzel Dumfries was wel bedrijvig aan de rechterflank van Inter, maar toch duurde het ruim een half uur voor de ban gebroken werd. Roberto Gagliardini schoot na een fraaie combinatie raak. Inter al 24 thuisduels ongeslagen Wie dacht dat Spezia-trainer Thiago Motta, die in 2010 met Wesley Sneijder en coach José Mourinho in 2010 de Champions League won met Inter, zijn ploeg na de 1-0 meer zou laten aanvallen kwam bedrogen uit. Na rust redde Spezia-doelman Ivan Provedel op een vuurpijl van Hakan Çalhanoglu, maar hij was even later kansloos bij een strafschop van Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez maakt vanaf de stip tegen Spezia zijn achtste treffer dit seizoen in de Serie A. - Pro Shots