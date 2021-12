Inter speelt met Spezia en passeert (voor even) stadgenoot AC Milan

Internazionale is tenminste voor een paar uur weer de beste van Milaan. Dankzij een simpele 2-0 zege op laagvlieger Spezia wipt Inter over stadgenoot AC Milan naar de tweede plaats in de Serie A achter koploper Napoli. AC Milan kan vanavond de orde alweer herstellen, maar moet dan wel het uitduel met Genoa zien te winnen. Napoli neemt het op tegen Sassuolo.

Eenrichtingsverkeer Inter begon zonder Stefan de Vrij, die nog altijd herstellende is van de spierblessure die hij opliep in de interland met Oranje tegen Montenegro. Ook clubtopscorer Edin Dzeko, die de laatste vijf competitieduels droog stond maar wel twee belangrijke goals maakte in de Champions League tegen Sjachtar Donetsk, stond niet aan de aftrap. Dat deerde de nummer drie van Italië niet. Vanaf de eerste minuut was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Spezia, dat wederom verdedigd werd door Ivan Provedel. Jeroen Zoet moest zodoende genoegen nemen met een reserverol. Denzel Dumfries was wel bedrijvig aan de rechterflank van Inter, maar toch duurde het ruim een half uur voor de ban gebroken werd. Roberto Gagliardini schoot na een fraaie combinatie raak.

Roberto Gagliardini viert zijn eerste treffer dit seizoen in de Serie A. - Pro Shots

Wie dacht dat Spezia-trainer Thiago Motta, die in 2010 met Wesley Sneijder en coach José Mourinho in 2010 de Champions League won met Inter, zijn ploeg na de 1-0 meer zou laten aanvallen kwam bedrogen uit. Pas in blessuretijd van de eerste helft werd doelman Samir Handanovic tot zijn eerste redding gedwongen op een kopbal van Kelvin Amian, maar de Sloveen liet zich in zijn 530ste duel in de Serie A niet passeren. Na rust redde Spezia-doelman Ivan Provedel op een vuurpijl van Hakan Çalhanoglu, maar hij was even later kansloos bij een strafschop van Lautaro Martínez. Inter is nu 24 wedstrijden ongeslagen in eigen huis. Dat is nog wel ver verwijderd van het eigen record: tussen 2008 en 2010 bleef Inter liefst 46 thuisduels ongeslagen.

Roma onderuit in Bologna AS Roma liet de kans om aansluiting te vinden met de top van de ranglijst liggen. De ploeg van José Mourinho en Rick Karsdorp verloor met 1-0 van Bologna, dankzij een bekeken schuiver van de Zweed Mattias Svanberg. Karsdorp was in de slotfase nog betrokken bij een opstootje en kreeg daarvoor zijn vijfde gele kaart. Daardoor is hij geschorst voor het uitduel in Milaan tegen Inter. Bij Bologna ontbrak de geblesseerde Jerdy Schouten. Mitchell Dijks en Sydney van Hooijdonk bleven de hele wedstrijd op de bank.

De stand in de Serie A. - NOS