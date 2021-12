Inmiddels 60.000 euro aan dwangsommen wegens overvol azc Ter Apel

De gemeente Westerwolde heeft tot nu toe voor 60.000 euro aan dwangsommen opgelegd aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De gemeente wil daarmee het COA dwingen zich te houden aan het maximum toegestane aantal mensen in de nachtopvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De toestroom van asielzoekers naar het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel is de laatste maanden groter dan normaal. Volgens de vergunning van de gemeente mogen er maximaal tweeduizend asielzoekers in het azc verblijven, van wie maximaal 275 in de nachtopvang. Sinds oktober wordt dit maximumaantal in de nachtopvang regelmatig overschreden en moeten mensen op de grond of op een stoel de nacht doorbrengen.

Toen er vorige week opnieuw honderden mensen te veel in de opvang zaten, besloot burgemeester Velema dwangsommen op te leggen. Op elke nieuwe geconstateerde overtreding volgt een dwangsom van 20.000 euro per dag. "Dat is afgelopen week drie keer gebeurd", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen RTV Noord.