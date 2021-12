Thialf lijkt gered: Kamermeerderheid stemt voor miljoen euro aan steun

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet eenmalig 1 miljoen euro beschikbaar stelt voor schaatsbaan Thialf. Met het geld kan het schaatscomplex in Heerenveen in ieder geval het huidige seizoen open blijven. Schaatsers zijn daardoor verzekerd van een locatie om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen in Beijing van volgend jaar.

Daarnaast willen de partijen, naast de vier coalitiepartijen ook SP en PvdA, dat er een "plan van aanpak" wordt gemaakt om de structurele problemen van het stadion op te lossen. Er is onder meer geld nodig voor onderhoud en aanschaf van nieuwe apparatuur.

Brandbrief

De ijstempel kampt al langere tijd met financiële problemen. In oktober stuurden Nederlandse topschaatsers, onder wie Sjinkie Knegt, Sven Kramer en Ireen Wüst, een brandbrief aan de Tweede Kamer en de informateurs, omdat de schaatstempel om dreigde te vallen. Zij vroegen om een eenmalige overheidsbijdrage van 20 miljoen euro.

Dit voorjaar besloten sportkoepel NOC*NSF, schaatsbond KNSB, de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland Thialf te ondersteunen, met een financiële impuls van 1,4 miljoen euro.

Er zijn plannen gemaakt om de schaatshal financieel gezond te laten worden. Zo moet het stadion voor meer doeleinden worden gebruikt. Schaatsbond KNSB wil bijvoorbeeld dat het stadion het nationale trainingscentrum voor kunstrijden wordt.