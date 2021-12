Hooggerechtshof VS buigt zich vanaf vandaag (maanden) over anti-abortuswet Mississippi

De Amerikaanse abortuswet is gebaseerd op een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973, bekend als Roe v. Wade. Daarin is vastgelegd dat vrouwen het recht hebben te beslissen over hun eigen lichaam. Staten mogen abortus niet verbieden voordat het ongeboren kind levensvatbaar is, tussen de 22 en 24 weken zwangerschap. De Roe v. Wade-uitspraak vormde de basis voor abortuswetgeving in het hele land en werd bevestigd met een uitspraak uit 1992, bekend als Planned Parenthood v. Casey. Alle Amerikaanse staten mogen wel zelf abortus reguleren, zolang het voor vrouwen niet te moeilijk wordt om abortus te verkrijgen. In Texas werd in september nog de abortuswet aangescherpt.

Als Mississippi gelijk krijgt, wordt Roe v. Wade daarmee onwettig verklaard. Gevreesd wordt dat andere staten dan ook strengere regels of zelfs verboden invoeren tegen abortus. Volgens The Washington Post heeft Mississippi al gezegd abortus dan helemaal te verbieden, behalve in het geval van verkrachting of als de moeder in levensgevaar is. "Tot nu toe moesten staten zich houden aan de uitspraak van het Hooggerechtshof. Als dat wegvalt, is de verwachting dat zo'n dertig staten een abortusverbod instellen", aldus Manusama.

Kaart abortus staten VS pro- en anti - NOS

"Er zullen natuurlijk ook staten zijn waar abortus toegankelijk blijft. Zo hebben New York en Virginia duidelijke en ruimhartige abortuswetten", vertelt Manusama. "Op dit punt kan er dus een tweedeling ontstaan in de Verenigde Staten. Er is al sprake van een culture war en de strijd om abortus is daar een van de belangrijkste frontlinies in." De staat Mississippi is religieus-conservatief en wordt geleid door Republikeinen. In heel Mississippi, waar zo'n 3 miljoen mensen wonen, is nog maar één abortuskliniek. De Jackson Women's Health Organization, in de hoofdstad Jackson, neemt het op tegen de staat en krijgt daarbij steun van president Biden. "Mississippi heeft eerder geprobeerd het recht te ondermijnen, bijvoorbeeld door met allerlei abortus-beperkende maatregelen de wet uit te hollen. Nu willen ze dus dat de uitspraak uit 1973 helemaal van tafel gaat", vertelt Manusama. "Maar als je naar de peilingen kijkt, zie je dat de meeste Amerikanen voor de abortuswet zijn. Veel religieuze-conservatieven voelen zich in het nauw gedreven. Via het politieke en juridische stelsel proberen ze nu alsnog hun standpunt door te voeren." Bij de enige abortuskliniek in Mississippi, in de stad Jackson, staan vaak anti-abortusactivisten. Tegelijkertijd zijn er ook vrijwilligers die vrouwen naar binnen begeleiden:

Verdeeldheid bij enige abortuskliniek van Mississippi: 'God houdt van je' - NOS

Het Amerikaanse Hooggerechtshof bestaat uit negen rechters: zes conservatieven en drie liberalen. Van hen heeft oud-president Trump drie conservatieve rechters aangenomen. Rechter Clarence Thomas is de enige rechter die in het openbaar heeft gezegd dat Roe v. Wade en Planned Parenthood v. Casey verworpen moeten worden. De vraag is echter of de acht andere rechters daarin meegaan. Manusama vermoedt dat het Hooggerechtshof uiteindelijk met een compromis komt. "Ik denk dat ze de gulden middenweg zullen bewandelen. Misschien laten ze abortus tot vijftien weken toe, maar op papier zullen ze het abortusrecht wel overeind houden. Ik verwacht niet dat ze de uitspraak uit 1973 van tafel vegen, ze zullen ook de legitimiteit van het Gerechtshof willen bewaren."