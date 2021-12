Monsterzeges en -doelsaldo’s in vrouwenvoetbal: 'Geen goede ontwikkeling'

Een 20-0 recordoverwinning op Letland en een doelsaldo van 53-0: het zijn de duizelingwekkende cijfers van het Engelse vrouwenelftal in de WK-kwalificatiereeks. Toch is er geen polonaisestemming bij bondscoach Sarina Wiegman. Sterker nog: ze luidt de noodklok. "De verschillen worden weer groter", stelt Wiegman. "Dat is niet goed. Je wilt dat alle landen zich ontwikkelen. En dat je meer competitieve wedstrijden krijgt. Ik denk dat de uitslagen van 10-0 en hoger voor de ontwikkeling van beide landen niet goed is." De grote uitslag van Engeland was geen uitzondering. Vijf dagen eerder pakte België nog het record door Armenië met 19-0 van het veld te blazen. In de Europese WK-kwalificatie waren er tot nu toe liefst twaalf uitslagen waarbij er met tien of meer goals verschil werd gewonnen.

Volgens Wiegman wordt er door de FIFA, UEFA en de bonden kritisch naar deze uitslagen gekeken. "Maar we moeten het daar goed over hebben hoe we dat kunnen verbeteren. Het is leuk dat er records worden gebroken, maar voetbal wordt pas echt leuk als er niet van tevoren bekend is wie de winnaar is." "Hoe kan je er nou voor zorgen dat de mindere landen en de betere landen zich tegelijkertijd kunnen ontwikkelen?", vraagt Wiegman zich hardop af. "Daar is nu nog geen duidelijk antwoord op, maar dat komt vrij snel op tafel, denk ik."

Quote WK met 32 landen te vroeg? Ik denk het wel. Sarina Wiegman, bondscoach Engeland