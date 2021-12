Oorzaak legionellabesmettingen Schijndel niet gevonden, 'bron lijkt niet meer actief'

De GGD heeft de bron voor de legionellabesmettingen in Schijndel niet kunnen achterhalen. Dat zegt de gezondheidsdienst tegen Omroep Brabant na uitgebreid onderzoek. "Het lijkt erop dat de bron niet meer actief is." In totaal raakten 17 mensen besmet, van wie er één overleed.

Op 15 november werden na een legionella-uitbraak meerdere mensen ziek. De meesten van hen belandden in het ziekenhuis. In totaal raakten zestien inwoners van Schijndel en iemand die ergens anders woont, besmet. "De persoon met een andere woonplaats is ook in Schijndel geweest en wordt daarom ook tot het cluster gerekend", aldus de GGD Hart voor Brabant.

De GGD begon een onderzoek om de bron van de besmettingen te achterhalen. Uit voorzorg werden installaties als fonteinen en koeltorens uitgeschakeld en gereinigd.

Geen nieuwe besmettingen gemeld

De GGD zegt dat alle mogelijke bronnen inmiddels zijn opgespoord en getest. Ook de uitslagen van de onderzoeken zijn bekend. Volgens de GGD is bij geen van alle onderzochte bronnen de legionellabacterie gevonden. Daarbij zijn er sinds 25 november geen nieuwe patiënten meer gemeld, waarmee het er volgens de GGD dus op lijkt dat de bron niet meer actief is.

De GGD verwacht dat er geen patiënten meer bij zullen komen, al kan dat niet helemaal worden uitgesloten. "Maar het is wel heel onwaarschijnlijk", aldus een woordvoerder.

Volgens de GGD komt het vaker voor dat de bron niet wordt gevonden. "In zo'n 40 procent van alle uitbraken wordt de bron nooit achterhaald, ondanks uitgebreid onderzoek", zegt de GGD. "Dat kan komen doordat de bron maar tijdelijk aanwezig was of voor bemonstering al gedesinfecteerd was."