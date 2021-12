Rechter: Kaag zei niets onrechtmatigs over Farmers Defence Force

Farmers Defence Force (FDF) heeft een rechtszaak verloren over uitspraken in de media van Sigrid Kaag. De boerenorganisatie eiste onder meer vanwege een interview in Nieuwsuur een schadevergoeding van de D66-leider, maar de kantonrechter in Den Haag heeft de eis afgewezen.

Kaag zei in januari in een uitzending van Nieuwsuur over de avondklokrellen in verschillende steden dat FDF een paar maanden eerder betrokken was bij rellen. "Het lijkt wel een eeuwigheid geleden. Farmers Defence Force, die eerst hekken omrijden, journalisten bedreigen en dan wel door het kabinet ontvangen worden."

Volgens FDF heeft Kaag met de uitspraken de eer en goede naam van de organisatie aangetast, maar de kantonrechter constateert dat de opmerkingen van de D66-leider in Nieuwsuur genoeg op feiten waren gebaseerd. "Protestbeweging Farmers Defence Force was (mede)organisator van de boerenprotesten waarbij met tractoren hekken zijn omgereden", constateert de rechter in de uitspraak. "Tevens staat vast dat journalisten hebben verklaard dat zij zich bedreigd voelen door leden van FDF."

Belangrijk maatschappelijk onderwerp

Ook vindt de rechter dat in dit geval de vrijheid van meningsuiting extra zwaar weegt, omdat Kaag de uitspraken deed in het publieke debat over de avondklokrellen, "een op dat moment belangrijk maatschappelijk onderwerp".

De boerenorganisatie had de zaak tegen Kaag ook aangespannen vanwege haar uitspraken over boeren in een ANP-bericht en in een LinkedInbericht, maar van die uitlatingen constateert de kantonrechter dat de naam Farmers Defence Force niet wordt genoemd.