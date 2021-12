Koeman vertrekt bij Beitar Jeruzalem en zet punt achter trainersloopbaan

De 60-jarige Koeman was sinds afgelopen zomer in dienst bij de club uit Jeruzalem, waar het de afgelopen maanden zeer onrustig was. Zo werd enkele weken geleden clubeigenaar Moshe Hogeg aangehouden op verdenking van fraude, zeden- en drugsdelicten.

Definitief met pensioen

Koeman zegt op de website van Beitar Jeruzalem echter op te stappen om persoonlijke redenen. "Ik ben verliefd geworden op deze plek en de mensen hier en wilde graag doorgaan. Maar ik moet nu stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. En de tijd is ook gekomen om definitief met pensioen te gaan als hoofdtrainer."

Het is niet bekend waarom Koeman, die vorig jaar een hartoperatie onderging, zijn trainersloopbaan beëindigt.

Koeman was hoofdcoach van RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht en FC Eindhoven. Tevens was hij bondscoach van Oman en Hongarije en werkte de oud-international als assistent bij PSV, Southampton, Everton en Fenerbahçe.