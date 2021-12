Nederlandstalige hiphop opnieuw enorm populair in jaaroverzicht Spotify

Traditiegetrouw sluit Spotify het jaar af met Wrapped, het overzicht van de meest gedraaide nummers en artiesten. Net als vorig jaar ziet de top 5 van meest gestreamde artiesten in Nederland er weer overwegend Hollands uit. Op Justin Bieber na domineren bij de mannelijke artiesten alleen maar Nederlandse rappers de lijst. Wilbert Mutsaers, de baas van Spotify in de Benelux, vindt het mooi om te zien dat Nederlandstalige muziek - en specifiek Nederlandstalige hiphop - dit jaar heel populair is. "Nederland loopt echt voorop in de wereld als het gaat om streaming muziek luisteren en er wordt ook gewoon hele goeie muziek in Nederland gemaakt." FunX-dj Fernando Halman sluit zich daarbij aan. "Nederland is heel fanatiek met streamen en de kwaliteit van de liedjes wordt steeds beter." Ook het meest gestreamde nummer is van Nederlandse bodem; Blijven Slapen van Maan en Snelle. Een overzicht van de lijstjes:

Zangeres Maan is blij verrast met dat nieuws en vindt het zelfs een beetje "onwerkelijk". "Ik breng het liedje uit en vanaf dan is het van de wereld en raak je het zicht erop een beetje kwijt", zegt ze. Alleen tijdens optredens ziet ze wat een liedje doet met het publiek. "Maar nu in coronatijd met weinig optredens, dan is dat soms best wel moeilijk in te schatten." Maan staat ook in de top vijf van meest beluisterde vrouwelijke artiesten in Nederland, tussen Olivia Rodrigo, Dua Lipa en Billie Eilish. "Bizar! Dat zijn gewoon mijn idolen en dan sta je daar ineens tussen." Bekijk de uitgebreide reactie van de zangeres in deze video:

Volgens Maan, die sinds haar jeugd al zangeres wil worden, laat het zien "dat dromen toch werkelijkheid kunnen worden". Ook een andere droom van haar gaat in vervulling want vandaag kreeg ze te horen dat ze volgend jaar december in de Ziggo Dome staat met haar eigen show. Halman begon 15 jaar geleden al hiphop te draaien op de Nederlandse radio. "Ik heb dit genre de laatste vijftien jaar heel erg gepusht en heb dus ook de hele ontwikkeling meegemaakt. De kwaliteit is echt hoog, de videoclips zien er top uit en we hebben echt getalenteerde artiesten hier, die het ook in het buitenland goed doen."

Quote Nederland is een hele invloedrijke speler aan het worden. FunX-dj Fernando Halman

Zoals bijvoorbeeld Mr. Probz, die samenwerkte met diverse Amerikaanse rappers. Maar ook Nederlandse producers doen het volgens Halman goed in het buitenland. "Producers in Nederland hebben een hoogwaardig productieniveau en ik voorspel dat we gaan zien dat ze steeds meer gaan samenwerken met het buitenland. Nederland is een hele invloedrijke speler aan het worden." Veel radiostations begrijpen volgens Halman de kracht nog steeds niet van hiphop en die draaien het dus niet. Hij vindt dat jammer voor de artiesten want "de power van radio is dat je ook weer een ander publiek kan bereiken met je muziek". Je bereikt dan ook mensen die bijvoorbeeld toevallig in de auto zitten of op andere plekken luisteren. "Je kan dan ook nieuwe muziek horen die misschien niet in je afspeellijst staat. De kracht van radio is mensen ook de gelegenheid te geven in aanraking te komen met nieuwe muziek."

Quote Met de komst van sociale media gaat het tegenwoordig ontzettend snel. NPO Radio 2-dj Shay Kreuger