Mogelijk miljoenenfraude voorloper gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard doet aangifte tegen een ambtenaar van de toenmalige gemeente Vlist. Die zou via schijnconstructies een bedrijf hebben ingehuurd waar hij belangen bij had. "Hierbij valt ook niet uit te sluiten dat er valse of kunstmatig opgehoogde facturen zijn ingediend", is de conclusie van een onderzoek.

Vlist ging zes jaar geleden op in de gemeente Krimpenerwaard. De gemeenteraad van die gemeente kreeg afgelopen zomer een anonieme mail. Een ambtenaar werd in verband gebracht met mogelijk fraude bij opdrachten ter waarde van tientallen miljoenen euro's aan een adviesbureau.

Krimpenerwaard schakelde de Rijksrecherche in, maar die vond dat de gemeente eerst zelf onderzoek moest doen naar mogelijke corruptie en fraude.

'Contract met ambtenaar beëindigd'

Volgens dat onderzoek zijn grofweg van 2012 tot en met 2015 "doelbewust schijnconstructies opgezet om bedrijven waar een gemeentelijk medewerker zakelijke belangen had, in te huren". Ook valse en hogere facturen zijn niet uit te sluiten, is de slotsom.

De gemeente Krimpenerwaard deed weinig met signalen, melden de onderzoekers.

Verantwoordelijk portefeuillehouder burgemeester Aaltina Evenhuis-Meppelink van de toenmalige gemeente Vlist wilde niet meewerken aan het onderzoek, schrijft Omroep West.

Geen van de betrokkenen is nog verbonden aan de gemeente Krimpenerwaard. Het Openbaar Ministerie besluit uiteindelijk of een strafrechtelijk onderzoek er komt.