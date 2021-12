Topman WK in Qatar: 'Homo's zijn welkom, mits ze zich aan onze regels houden'

Over minder dan het jaar begint het veelbesproken WK voetbal in Qatar. Een van de controverses rond het toernooi is de strafbaarheid van homoseksualiteit in de Golfstaat. Zo staat op seks tussen twee mensen van het zelfde geslacht een gevangenisstraf van één tot drie jaar.

Veel voetbalfans uit de lhbti-gemeenschap maken zich zorgen of ze wel welkom zijn in Qatar. Josh Cavallo, een Australisch voetballer, die kortgeleden uit de kast kwam, stelde zelfs niet te durven voetballen in Qatar. In een interview met CNN heeft de topman van het WK, Nasser Al Khater, voor het eerst gereageerd op de vragen rondom de strenge anti-lhbti-wetten in Qatar.

Volgens hem is "iedereen welkom, zolang ze zich aan de regels houden en respect hebben voor de plaatselijke cultuur". Met andere woorden: homo's zijn welkom zolang ze hun affectie niet in het openbaar tonen, want dat is strafbaar in Qatar.