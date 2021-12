Europa verandert tijdelijk asielprocedure aan Wit-Russische grens

De nieuwe tijdelijke maatregelen van de Europese Commissie zijn bedoeld om het hoofd te bieden aan de crisissituatie aan de Wit-Russische grens. Ze houden ook in dat in de grensregio de bescherming die asielzoekers volgens het internationaal recht genieten, wordt beperkt. De Commissie eist alleen nog dat ze eten, drinken en indien nodig zorg krijgen, wat fors minder is dan normaal.

De termijn waarbinnen asielverzoeken geregistreerd moeten zijn, wordt langer. Voorheen moest dat binnen drie tot tien dagen. Vanaf nu mogen de landen daar maximaal vier weken over doen. Ook mogen de migranten tot zestien weken in het grensgebied gehouden worden voor de asielprocedure.

Ook de wijziging waarmee asielzoekers uit Wit-Rusland alleen nog bij aangewezen grensovergangen asiel kunnen aanvragen is vergaand. In de praktijk kan het bijvoorbeeld betekenen dat asielzoekers kilometers moeten lopen voordat ze een asielverzoek kunnen doen, waar ze dat normaal gesproken overal kunnen doen bij het oversteken van een grens.

Correspondent Kysia Hekster:

"De Europese noodmaatregelen worden op een opvallend moment ingevoerd. Ze komen op het moment dat de crisis juist is gede-escaleerd. Het is een tegemoetkoming om de asielprocedure makkelijker te maken, maar de timing valt dus op, want de situatie is nu juist minder dringend dan afgelopen maand. Heel veel mensen die in de grensregio zaten, zijn daar nu weg.

De Commissie zegt zelf dat het nu gebeurt na een verzoek van de landen zelf. De commissie gaat niet in op kritiek over pushbacks door Polen, en ook niet op vragen over de verlenging van de noodtoestand door Polen."