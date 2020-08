Froome en Thomas niet naar de Tour de France, Bernal kopman namens Ineos

Een verrassend besluit van Team Ineos. De wielerploeg kiest alleen voor de Colombiaan Egan Bernal als kopman voor de Tour de France en laat Geraint Thomas en Chris Froome thuis.

Deelname van viervoudig Tourwinnaar Froome was al langer een vraagteken. De Brit komt dit jaar terug van een zware blessure en heeft dit jaar in de Ronde van de Ain en in de Dauphiné nog weinig laten zien.

Froome kopman Vuelta, Thomas bij de Giro

Wel zal Froome de Vuelta rijden. "We willen ervoor zorgen dat hij nog een keer een grote ronde wint en door te richten op de Vuelta, heeft hij net wat meer tijd om op topniveau te komen", schrijft Team Ineos op de website.