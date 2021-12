Feyenoord kan met doelman Marciano laten zien dat het in de breedte een topclub is

Is Feyenoord in de breedte sterk genoeg om dit seizoen serieus om de bovenste plekken mee te spelen? Doelman Ofir Marciano is een van de spelers die op die vraag het antwoord moet gaan geven. Bij afwezigheid van Oranje-international Justin Bijlow, die ontbreekt vanwege de gevolgen van een coronabesmetting, zijn de Rotterdammers tegen Heracles Almelo aangewezen op een onbekende keeper uit Israël, die afgelopen week vooral opviel door geschutter in Europa. "Soms help je als keeper je team en soms helpt het team de keeper", reageerde Marciano gevat op zijn twee fouten tegen Slavia Praag. Met een verkeerde inspeelpass luidde hij de openingsgoal in en bij de tweede Praagse treffer ging hij niet vrijuit bij een schot van afstand.

Marciano (32) werd gratis uit Schotland gehaald, zoals Feyenoord met zijn beperkte budget creatief moest zijn op de transfermarkt. Maar in hun sterkste opstelling lijken de Rotterdammers desondanks een goede uitdager van Ajax en PSV. "Iedereen ziet Feyenoord als een grote club, met een mooie historie", schetste Marciano het beeld dat hij vanuit Israël van zijn nieuwe club had meegekregen. "Als er een kans komt, moet ik klaar zijn om die te grijpen."

Marciano was bij zijn vorige werkgevers Ashdod, Excelsior Moeskroen en Hibernian FC altijd de eerste keeper. Bij die laatste club vergaarde hij een absolute heldenstatus. In de Schotse hoofdstad Edinburgh was de plaatselijke trots bij zijn komst sportief behoorlijk in verval geraakt, mede doordat er jarenlang geen vaste eerste keeper was. De club versleet deze eeuw liefst 29 doelmannen in zijn selectie, totdat Marciano het ineens vijf seizoenen volhield. Derde achter Rangers en Celtic Marciano promoveerde met de club terug naar het Premiership en werd vorig seizoen derde achter de grootmachten Rangers FC en Celtic. "Ik ben nu zeker een betere keeper. Het belangrijkste is de mentale vooruitgang die ik heb geboekt", blikte Marciano terug op zijn Schotse periode. "Ik kwam hier en ik had nooit gedacht dat ik langer dan een jaar zou blijven. Ik bleef er vijf."

Marciano maakte in het doel van Hibernian ook zijn blunders, maar kreeg op een goede dag de fans ook op de banken met onwaarschijnlijke reddingen. De club wilde hem graag langer binden, maar zowel sportief als financieel wilde de keeper in de kracht van zijn leven nog een stap maken. Het werd dus Feyenoord, waar de beste versie van Marciano zich nog moet introduceren bij het publiek. Een sterk optreden bij FC Twente werd overschaduwd door de bittere nasmaak van het knullige puntenverlies. Bekijk hier Ofir Marciano in actie tijdens FC Twente-Feyenoord:

Een paar dagen eerder bleef zijn geblunder in het Conference League-duel met Slavia Praag zonder gevolgen, omdat Cyriel Dessers met zijn late gelijkmaker Europese overwintering veiligstelde voor Feyenoord. Martijn Krabbendam van Voetbal International pleitte in het Sportforum van Langs de Lijn En Omstreken voor meer krediet voor Marciano. "Nick Marsman werd in het begin een gele kanarie genoemd omdat hij onder elke bal door vloog, uiteindelijk is hij een prima stand-in gebleken." Alles zo ver mogelijk wegschieten Opvallend was volgens Ronald Waterreus het advies van trainer Slot aan zijn betwiste keeper om in de wedstrijd niet te proberen als Bijlow te zijn. "Vraag je hem hier op te bouwen, dan vraag je hem per definitie al om als een ander te gaan keepen", meent Waterreus. "Het is wel een keeper die je gehaald hebt uit Schotland, daar heb ik zelf ook gespeeld. Het enige wat ze daar doen, is de bal zo ver mogelijk wegschieten."

