Oud-stafchef: Trump verzweeg positieve coronatest voor debat met Biden

Meadows schrijft dat Trump kort na de positieve test een tweede test deed, die negatief bleek. Die uitslag zou hij hebben ingeleverd om aan het debat te kunnen deelnemen. Het debat was op 29 september, maar Trump kondigde pas op 2 oktober officieel aan dat hij corona had. Volgens het Witte Huis exact een uur nadat Trump het positieve resultaat had ontvangen.

Voormalig president Trump wist op 26 september, drie dagen voor zijn eerste debat met Joe Biden, al dat hij corona had. Dat schrijft Mark Meadows, de vierde en laatste stafchef van Donald Trump, in een boek met zijn memoires waaruit de Britse krant The Guardian citeert .

In de dagen voorafgaand aan het debat kwam Trump meerdere keren in contact met anderen. Zo was hij op zondag 27 september aanwezig op een evenement voor militaire families waar hij sprak "over de waarde van opoffering".

Nadat Trump de tweede, negatieve testuitslag had gekregen, vatte hij die op als een reden om "door te gaan alsof er niets was gebeurd", schrijft Meadows. Zijn stafchef gaf echter "iedereen in zijn directe omgeving de opdracht hem te behandelen alsof hij positief was" tijdens de reis naar Cleveland.

Trump zei later dat hij mogelijk besmet was op dat evenement. Mensen kwamen daar volgens hem "soms binnen een centimeter van mijn gezicht, ze willen me knuffelen en ze willen me kussen. En dat doen ze. En eerlijk gezegd zeg ik niet dat ze afstand moeten houden".

The Guardian merkt op dat Trump diezelfde dag ook een persconferentie hield in de briefingruimte van het Witte Huis. De dag erop sprak hij met leiders uit de zakenwereld en hield hij een persconferentie in de tuin van het Witte Huis over de coronabestrijding. Al die tijd was niets bekendgemaakt over de twee coronatesten.

Op de dag van het debat leek Trump weer aan de beterende hand, schrijft Meadows. "Zijn gezicht had grotendeels zijn gebruikelijke lichtbronskleurige tint teruggevonden, en zijn stem klonk niet meer schor. Maar de donkere kringen onder zijn ogen waren dieper geworden. Toen we rond 17.00 uur de zaal binnenliepen, kon ik zien dat hij langzamer bewoog dan normaal. Hij liep alsof hij een beetje extra gewicht op zijn rug droeg."

Onderzoek bestorming Capitool

Het boek van Meadows met de titel The Chief's Chief is vanaf volgende week verkrijgbaar. The Guardian kreeg gisteren een exemplaar in handen, op de dag dat Meadows had aangekondigd dat hij zou meewerken met een commissie die de bestorming van het Capitool van 6 januari onderzoekt.