Gouverneur Californië kondigt noodtoestand af vanwege bosbranden

In 24 uur werden er 6000 blikseminslagen geregistreerd, waaruit zeker 200 bosbranden zijn ontstaan. Een natuurfenomeen dat sinds 2008 niet meer is voorgekomen in Californië. De bliksem gaat gepaard met weinig regen waardoor het vuur zich snel kan verspreiden. De aanhoudende hitte verergert de bosbranden.

In de Amerikaanse staat Californië is de noodtoestand afgekondigd vanwege hevige bosbranden. De vuurzeeën zijn het gevolg van bliksem, in combinatie met extreme droogte en een hittegolf.

Het is sinds vrijdag ongekend warm in de Amerikaanse staat. In Death Valley werd een recordtemperatuur van 54,5 graden gemeten. Volgens de National Weather Service, het Amerikaanse weerinstituut, is het de hoogste temperatuur ooit gemeten in de VS in de maand augustus en mogelijk zelfs een algemeen record.

Gouverneur Gavin Newsom van Californië riep gisteren de noodtoestand uit. Dit moet ervoor zorgen dat er voldoende geld en middelen beschikbaar zijn om het vuur te bestrijden.

Stroom uit

Uit voorzorg besloot de grootste netbeheerder van de Amerikaanse staat zaterdag om de stroomtoevoer uit te zetten, omdat het stroomnetwerk anders overbelast raakt. Door de aanhoudende hitte wordt er te veel elektriciteit gebruikt om bijvoorbeeld airconditioning te gebruiken.

Persbureau Reuters meldt dat 400.000 huishoudens hierdoor zo nu en dan geen stroom hadden. De netbeheerder zet de stroomtoevoer soms uit, om een grotere stroomstoring, een blackout, te voorkomen.