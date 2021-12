Omgekeerde supermarkt: soep en vlees niet halen, maar brengen

Supermarkt achterstevoren geschreven maakt TKRAMREPUS. Dat is ook de naam van een 'omgekeerde' supermarkt in Amsterdam. Vandaag en morgen is deze pop-up winkel aan de Prinsengracht open. Bezoekers worden geacht goederen te brengen en niet op te halen.

Alle producten en donaties gaan naar de circa 4000 mensen in Amsterdam die afhankelijk zijn van een voedselbank.

Meer gebruikers door corona, maar minder spullen

Voedselbank-bestuurslid Freek Wessels zag dit jaar een toename met 30 procent van het aantal huishoudens die aankloppen voor boodschappen. Hij wijt dat aan de coronapandemie, meldt NH Nieuws.

Voedselbanken hebben het zelf ook niet gemakkelijk. "Supermarkten die ons helpen, houden minder producten over die tegen de uiterste verkoopdatum aan zitten", zegt hij tegen AT5.

De omgekeerde supermarkt is een idee van een lokaal vacatureplatform voor jongeren. Een woordvoerder: "We krijgen van leveranciers onder meer 700 tubes tandpasta en 1500 chocoladeletters. We hebben vooral ook behoefte aan pastasaus, broodbeleg, soep en vlees in blik en pasta."

Tot en met vanochtend was de opbrengst veertig volle kratten boodschappen.