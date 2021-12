Utrecht geeft geld aan inwoners die stoppen met stoken

Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen subsidie krijgen als ze hun open haard of kachel laten verwijderen. Hiermee wil de stad de luchtvervuiling verminderen. Wie zijn rookkanaal of open haard laat verwijderen of een oude haard of kachel laat vervangen door een moderne, minder vervuilende kachel, kan tot 2000 euro subsidie krijgen.

Utrechters kunnen tot en met 31 december 2022 van de regeling gebruikmaken. In een aankondiging schrijft de gemeente dat houtstook door particulieren een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling is waar de stad zelf invloed op kan uitoefenen.

"Grote vervuilers zoals het verkeer en de industrie zijn de afgelopen jaren steeds schoner geworden, terwijl de bijdrage van houtstook aan luchtvervuiling nauwelijks minder is geworden," zegt wethouder Eerenberg. "Dat willen we in Utrecht anders. We hebben het liefst dat het vuurtje vaker uit blijft, maar als er dan toch hout gestookt wordt, dan op een zo min mogelijk vervuilende manier."

Stooktips

Het RIVM kwam eerder dit jaar met nieuw onderzoek waaruit bleek dat houtkachels en -haarden vervuilender zijn dan eerder werd aangenomen. Door een nieuwe rekenmethode blijkt dat houtstook de oorzaak is van 23 procent van de uitstoot van fijnstof in Nederland. Eerder werd van 10 procent uitgegaan.

Voor Utrechters met een laag inkomen stelt Utrecht tot 4000 euro beschikbaar. De stad heeft ook een campagne opgezet waarin wordt geïnformeerd over de schadelijke gevolgen van houtrook. Daarvoor geeft de gemeente onder andere "stooktips", zoals niet stoken bij windstil of mistig weer.