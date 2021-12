Zeilster Jonker bij WK uit schaduw zwangere Bouwmeester: 'Biedt kansen'

In aanloop naar het WK Laser Radial, dat op woensdag 1 december begint, zochten we Jonker op. Bekijk de reportage hieronder:

Toen Bouwmeester het babynieuws vorige maand naar buiten bracht, was Jonker vooral blij. "Het is heel mooi nieuws voor Marit, ik gun haar dit heel erg. En voor mijzelf? Ik mis Marit wel op het water, ze kan mij echt pushen. Aan de andere kant biedt het ook kansen."

Op Jonkers palmares staan al een zilveren WK-medaille en twee zilveren EK-plakken. Toch staat ze al jaren in de schaduw van Bouwmeester, wier prijzenkast met drie olympische medailles (goud, zilver en brons) en vier wereldtitels nog veel voller is.

Als het aan Maxime Jonker ligt, is Marit Bouwmeester na haar zwangerschapsverlof niet direct meer de beste Nederlandse zeilster in de Laser Radial-klasse. Bij afwezigheid van haar grote concurrente én trainingsmaatje hoopt de 26-jarige Jonker vanaf vandaag een gooi te doen naar de wereldtitel.

"Ik kan mijn ervaring met een jaartje uitbreiden. En ik heb iets minder de schaduwpositie bij de bond. Bij coaching en de verdeling van budgetten wordt er nu misschien eerder naar mij gekeken. Dat biedt echt wel kansen en voordelen. Maar aan de andere kant: de strijd wordt op het water geleverd", aldus Jonker.

In de gym en op het water

Bij het laatste WK greep Jonker het zilver, achter Bouwmeester. De twee landgenoten zijn dus concurrenten, maar ze maken elkaar ook beter in trainingen in de gym en op het water.

"Ik word elk jaar beter en ouder en krijg meer ervaring. Dat is in het zeilen heel belangrijk. Dus ik zie Marit steeds minder als een groot obstakel. Ik zie haar als een hele goede tegenstander en dat motiveert mij. Dat is een van de redenen dat ik zo goed ben geworden."

Marit Bouwmeester is inmiddels zeventien weken zwanger: