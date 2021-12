Ook dit jaar geen Kerstnachtmis in Rooms-Katholieke Kerk

Net als vorig jaar zijn er ook dit jaar geen nachtmissen in de Rooms-Katholieke Kerken. Dat hebben de Nederlandse bisschoppen besloten vanwege de coronamaatregelen. Ook alle andere kerkdiensten die na 17.00 uur gehouden zouden worden, gaan voorlopig niet door.

"Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan, gaat de bisschoppen zeer aan het hart", meldt het kerkgenootschap in een verklaring. "Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn." De bisschoppen roepen parochies op om de mogelijkheden om Kerst overdag te vieren "volop te benutten".

De bisschoppen willen met hun besluit naar zeggen een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. "Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond." De kerk wijst erop dat dit besluit nu al is genomen omdat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort beginnen of al zijn begonnen.

Mondkapje en 1,5m-regel

Eerder keerden binnen de Rooms-Katholieke Kerk het mondkapje en de anderhalvemeterregel al terug. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit toelaat, moeten gelovigen voortaan hun plek reserveren. Avondvieringen die na 17.00 uur zouden beginnen, worden vervroegd zodat ze om 17.00 uur eindigen.

Volgens de regels van de Rijksoverheid hoeven kerken zich niet te houden aan de verplichte sluiting om 17.00 uur. Wel riep demissionair premier Rutte de kerken bij de persconferentie van vrijdag op "solidair" te zijn met de rest van Nederland en zich ook aan de regels te houden.

Het interkerkelijk overleg CIO deed na de persconferentie "een dringende oproep" aan de aangesloten kerkgenootschappen om bijvoorbeeld eerder te beginnen of een dienst digitaal te houden. Alleen in zeer zwaarwegende gevallen zou een dienst nog door moeten gaan na 17.00 uur.