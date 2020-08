Doodgestoken Alice (15) krijgt uitvaart in Brazilië dankzij crowdfundingactie

De doodgestoken Alice (15) uit Schiedam kan begraven worden in Brazilië. Een crowdfundingactie voor een begrafenis in haar geboorteland is geslaagd. Binnen anderhalve dag is het benodigde bedrag van 20.000 euro ingezameld.

Het meisje werd een week geleden in een huis in Rotterdam-West neergestoken en overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Begrafenis in Brazilië

Vrienden van de familie startten de inzamelingsactie. De moeder en oom van Alice willen haar lichaam graag naar Brazilië vliegen, om haar daar te kunnen begraven. Om dit mogelijk te maken, was het belangrijk dat het streefbedrag vóór donderdag zou worden opgehaald.

De repatriëring bleek een stuk duurder dan verwacht, meldt Rijnmond. Om het meisje naar haar geboortestad en laatste rustplaats Manaus te kunnen brengen, is het oorspronkelijke streefbedrag van 17.500 euro daarom tussentijds verhoogd.

Zo'n 1200 mensen doneerden een bedrag. De teller staat inmiddels op meer dan de benodigde 20.000 euro. "Dit had de familie nooit durven dromen", schrijven de initiatiefnemers over de snelle inzameling. "De familie bedankt iedereen uit de grond van hun hart voor hun bijdrage."

Herdenkingstocht

Afgelopen vrijdag vond in Rotterdam een herdenkingstocht plaats om Alice te herdenken. Enkele honderden mensen liepen, veelal gekleed in witte T-shirts en met witte rozen bij zich, van het Marconiplein naar het huis waar de steekpartij plaatsvond.

Een 16-jarig meisje dat verdacht wordt van het doodsteken van Alice is aangehouden op verdenking van moord of doodslag. De twee kenden elkaar waarschijnlijk van school.