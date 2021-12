De uitzending van 1 december

Coronadebat in de Kamer

De Tweede Kamer is niet te spreken over de aanpak van de boostercampagne. Die gaat veel te traag en moet nu echt sneller, vinden verschillende partijen. Nederland bungelt onderaan de lijst, vergeleken met andere Europese landen. Demissionair minister Hugo de Jonge moet alle hulp aanvaarden die hij kan krijgen bij het zetten van prikken. Welke hulp is al aangeboden en waar stokt het? Vanavond uitgebreid aandacht voor het debat en alle problemen.