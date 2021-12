Van den Brom zwaar in de problemen bij Genk: 'Paard van Troje binnengehaald'

De tiende plaats is volgens Nzeyimana ver beneden de maat. "Van den Brom heeft na Club Brugge de beste selectie van België. Met Paul Onuachu heeft hij zelfs de beste spits van de Belgische competitie in huis."

De Nederlandse trainer zag zijn ploeg afgelopen zondag in eigen huis een voorsprong uit handen geven in de topwedstrijd tegen Club Brugge, die mede dankzij een ontketende Noa Lang uiteindelijk met 2-3 verloren ging. Een week eerder leed Genk ook al een 0-2 nederlaag tegen Beerschot VA.

Volgens Nzeyimana kan de ploeg van Van den Brom, die een jaar geleden FC Utrecht plotseling verruilde voor Genk, niet omgaan met tegenslag. "Er lijkt geen plan te zijn als de ploeg onder druk komt, waardoor structuur ontbreekt. Het lijkt soms net een beloftenelftal..."

De journalist, die Van den Brom kan waarderen vanwege het aanvallende voetbal dat hij wil spelen, geeft aan dat de magere resultaten niet volledig aan de trainer te wijten zijn. "Nee, natuurlijk niet. Toch weet iedereen dat de coach eindverantwoordelijk is."

'Paard van Troje'

Dat moet de trainer volgens Nzeyimana zelf ook voelen. Genk nam vorige maand afscheid van assistent en Van den Brom-vertrouweling Dennis Haar. "Er is wederzijds respect en het is moeilijk om hierover te praten, maar we zitten in een situatie waarin iets moet gebeuren", zei Van den Brom bij het gedwongen ontslag van zijn assistent. "We moeten het tij doen keren en ik moet deze beslissing respecteren. Dat doe ik ook."

Als vervanger van Haar werd Glen Riddersholm aangetrokken. De Deense trainer werd in 2014 met FC Midtjylland landskampioen. Ook pakte hij met Sønderjyske voor het eerst in de clubgeschiedenis de beker. "Het heeft er iets van weg dat het Paard van Troje voor Van den Brom is binnengehaald."

Het is niet de eerste keer dat Van den Brom in zwaar weer verkeert. Na een kampioenschap met Anderlecht in 2013 werd de trainer een jaar later vanwege tegenvallende resultaten ontslagen. In februari van dit jaar stonden gemaskerde boze fans van zijn huidige club bij het stadion van Genk na slechte resultaten.