Afgetreden premier Lesotho aangeklaagd voor moord op echtgenote

De voormalige premier van Lesotho is officieel in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn echtgenote in 2017. De 82-jarige Thomas Thabane kreeg de aanklacht te horen tijdens een zitting achter gesloten deuren bij de Hoge Raad van Lesotho. Daarbij was ook zijn huidige vrouw aanwezig, die eerder al werd aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord.

Lipolela Thabane werd in 2017 doodgeschoten in haar auto in de buurt van haar huis. Dat was twee dagen voordat haar man voor de tweede keer premier werd van het Zuid-Afrikaanse staatje. Ten tijde van de moord lagen de twee in scheiding. Een aantal maanden later trouwde Thomas Thabane met zijn huidige vrouw Maesaiah.

Maesaiah had al jarenlang een relatie met Thabane. Tijdens zijn eerste premierschap in 2015 deed ze dienst als officieuze First Lady. Thabane nam haar bijvoorbeeld mee op staatsbezoeken, terwijl hij nog getrouwd was met Lipolela. Die wilde de titel First Lady en de bijbehorende financiële voordelen niet afstaan zolang ze nog niet officieel gescheiden waren.

Opgestapt

Maesaiah is vorig jaar al officieel aangeklaagd. Verhalen over Thabanes rol bij de dood van zijn vrouw doen sinds vorig jaar de ronde. Een plaatselijke politiechef onthulde dat er vanaf de plek van de moord was gebeld met de telefoon van de premier.

In mei 2020 stapte Thabane op als premier. Zijn leeftijd was daarvoor de reden, zei hij toen hij zijn beslissing bekendmaakte. Er werd toen al wel maandenlang door zowel zijn eigen partij als de oppositie aangedrongen op zijn vertrek vanwege de beschuldigingen.

Thabane en zijn vrouw hebben altijd ontkend betrokken te zijn bij de moord. De behandeling van de rechtszaak vindt volgend jaar maart plaats.