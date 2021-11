VN: in 20 jaar niet zoveel mensen met honger in Latijns-Amerika, Caraïben

Het aantal mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied dat met honger leeft, bevindt zich op het hoogste niveau sinds 2000. Dat melden de Verenigde Naties.

Het aantal mensen met honger in deze regio's steeg vorig jaar met 13,8 miljoen tot 59,7 miljoen. Dat is 9,1 procent van de gehele bevolking van de regio, zo staat in het gezamenlijke rapport van een aantal organisaties van de VN, zoals de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO), Unicef, het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) en het Wereldvoedselprogramma (WFP).

In absolute aantallen steeg het aantal mensen met honger in de afgelopen 20 jaar vooral in Midden-Amerika. 19 miljoen mensen hebben daar niet voldoende voedsel. Dat is 10,6 procent van de bevolking. Procentueel is het niveau het hoogst in het Caribisch gebied: 16.1 procent. In Zuid-Amerika heeft 7,8 procent van de bevolking dagelijks honger.

'Kritieke situatie'

"We moeten het luid en duidelijk zeggen", aldus de regionale vertegenwoordiger van FAO. "Latijns-Amerika en het Caribisch gebied worden geconfronteerd met een kritieke situatie op het gebied van voedselzekerheid."

De coronapandemie is een belangrijke oorzaak van de stijging. "Maar honger neemt al sinds 2014 toe", zegt de regionale directeur van IFAD. Zij zegt dat "de diepe kwetsbaarheden in onze voedselsystemen moeten worden opgelost".

Naast honger ook veel overgewicht

Honger is niet het enige voedselprobleem in de regio. 106 miljoen mensen - een op de vier volwassenen - kampen met ernstig overgewicht. "We zijn nog lang niet in staat om gezonde voeding voor de hele bevolking te garanderen", zegt de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO).

Ze roept samen met de andere VN-organisaties op om de landbouw- en voedselsystemen te transformeren "als we een einde willen maken aan honger en een gezond leven willen bieden aan mensen".