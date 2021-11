Wiegman en Engeland halen ongenadig uit: 20-0 winst op Letland

Het record stond sinds vorige week op naam van België, dat Armenië met 19-0 versloeg. De oude topscore van de Britse voetbalsters stond op 13-0 en werd in oktober 2005 neergezet tegen Hongarije.

Vanavond haalde haar ploeg in Doncaster ongenadig hard uit tegen Letland: 20-0. De zesde zege in evenzoveel WK-kwalificatiewedstrijden voor Wiegman gaat bovendien de boeken in als de grootste ooit in WK-kwalificatieduels bij de vrouwen.

Terwijl de voetbalsters van Oranje nog naarstig op zoek zijn naar de juiste vorm onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons heeft zijn voorganger Sarina Wiegman volop de wind in de zeilen bij Engeland.

Topscorer van de avond was echter haar ploeggenote bij City, Lauren Hemp. Zij droeg met vier doelpunten bij aan het doelpuntenfestijn.

Ellen White, die Engeland afgelopen zaterdag in haar 100ste interland nog naar een nipte 1-0 zege op concurrent Oostenrijk schoot, scoorde drie keer. Met 48 treffers is ze nu topscorer aller tijden van Engeland.

Engeland won eerder de uitwedstrijd tegen Letland met 10-0. De ploeg van Wiegman heeft in groep D tot dusver alle zes wedstrijden gewonnen en leidt met 18 punten en een imposant doelsaldo van 53-0. Oostenrijk en Noord-Ierland staan op 13 punten.

IJsland staat in de poule nog altijd achter Nederland op de tweede plaats, maar heeft een verliespunt minder. Oranje heeft 11 punten uit vijf duels, IJsland staat op 9 punten uit vier wedstrijden.

In de groep van Nederland hebben de IJslandse voetbalsters de derde overwinning behaald. De uitwedstrijd tegen Cyprus leverde een ruime overwinning op: 0-4. Bij de rust leidden de bezoekers al met 0-3.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023. Op 6 september volgend jaar treffen Nederland en IJsland elkaar in de laatste poulewedstrijd.

Duel Tsjechië opnieuw uitgesteld

Ook Tsjechië is nog niet uitgeschakeld, al is de achterstand op Oranje nog altijd zes punten. Vanavond had de ploeg van voormalig EK-finalist Karel Rada drie punten dichterbij willen komen, maar net als vrijdag tegen Nederland werd het duel met Wit-Rusland uitgesteld.

Tegen Oranje was hevige sneeuwval de boosdoener. Het duel werd zaterdagmiddag alsnog gespeeld en leverde Tsjechië bijna een fameuze overwinning op. Stefanie van der Gragt kopte Oranje pas in blessuretijd op 2-2.

Of het duel met Wit-Rusland ook binnen 24 uur wordt ingehaald is de vraag. Drie Wit-Russische voetbalsters hebben namelijk positief getest op het coronavirus, waarop meteen werd besloten om het duel uit te stellen.