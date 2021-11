Nederlandse chauffeur herkent kenteken gestolen trailer in Polen

Een Nederlandse chauffeur uit Grouw heeft op een parkeerplaats in Polen een gestolen trailer teruggevonden. De trailer van transportbedrijf AB Texel Fresh Transport werd vorig week gestolen in het Drentse Rogat. Het hoofdkantoor van het bedrijf deelde de diefstal via sociale media en WhatsApp.

Vrachtwagenchauffeur Wietse Punter uit Grouw zag de berichten. "En ik heb wel wat met automerken en kentekens. Ik kan er niks aan doen, maar ik onthoud ze", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Punter had een lading gelost in Polen en wilde vlak voor de grens nog tanken toen hij de trailer zag staan. "Ik moest even twee keer kijken en daarna nóg een keer, maar daarna wist ik het zeker: dat is een afgekoppelde trailer van AB."

Miniatuurvrachtwagentje

Punter belde met het bedrijf en kreeg te horen dat de trailer nog steeds was vermist. "Ze waren dolblij dat de trailer weer was opgedoken en zo is het balletje gaan rollen. En dat alleen maar omdat ik nog mooi even goedkoop wilde tanken in Polen", meldt Punter.

De trailer is inmiddels veiliggesteld door de politie. Punter kreeg als bedankje een miniatuurvrachtwagentje van AB Texel Fresh Transport thuis gestuurd.