Drie doden, acht gewonden bij schietpartij op middelbare school VS

In de Amerikaanse staat Michigan zijn drie tieners doodgeschoten bij een schietpartij op een school. De slachtoffers zijn een 16-jarige jongen, een meisje van 14 en een meisje van 17. Ook vielen er acht gewonden, onder wie een leraar, zeggen de lokale autoriteiten.

De verdachte is een jongen van 15, die in de tweede klas van de school zat. Hij is gearresteerd. Over zijn motief is niets bekend, hij weigert te praten met de politie.

Het bloedbad vond plaats aan het begin van de middag op de Oxford High School in Oxford Township, een plaats met 22.000 inwoners op 50 kilometer ten noorden van Detroit. Er zitten zo'n 1700 leerlingen op de school.

Volgens de sheriff had dit op elke school in de VS kunnen gebeuren: