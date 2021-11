Drie doden, acht gewonden bij schietpartij op highschool in Michigan

In de Amerikaanse staat Michigan zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen bij een schietpartij op een school. Ook vielen er acht gewonden, zeggen de lokale autoriteiten. Twee van de gewonden worden geopereerd.

De verdachte is een jongen van vijftien, die in de tweede klas van de school zat. Hij is gearresteerd, zo melden de autoriteiten. De slachtoffers zijn een zestienjarige jongen, een meisje van veertien en een meisje van zeventien. Over het motief van de schutter is niets bekend.

De schietpartij vond plaats aan het begin van de middag op de Oxford High School in Oxford Township, een plaats met 22.000 inwoners, zo'n 50 kilometer ten noorden van Detroit. Er zitten zo'n 1700 leerlingen op de school.

School afgesloten

Na de eerste telefoontjes naar het alarmnummer 911 gingen politiemensen naar de school. Daar konden ze de verdachte arresteren. Hij had een semiautomatisch wapen bij zich met verschillende patroonhouders.

De school werd na de aanslag van de buitenwereld afgesloten, zodat politiemensen alle lokalen en andere ruimtes konden doorzoeken. Later werden de leerlingen naar een nabijgelegen winkel gebracht, waar ze door hun ouders werden opgehaald.