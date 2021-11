Draai Donny Roelvink over tanden 'goede stap', meer influencers open over fouten

"Kijk jongens, we zijn allemaal mensen. We maken allemaal wel eens fouten. (...) Maar je moet je fouten toe kunnen geven", zei Donny Roelvink gisteren op zijn Instagram. Het model en influencer heeft spijt dat hij zijn tanden heeft laten afslijpen voor witte facings, schildjes van keramisch porselein. Roelvink gaf gisteren zijn volgers het advies om het anders aan te pakken en - in tegenstelling tot hemzelf - meer onderzoek te doen alvorens een medische ingreep te laten uitvoeren. Het advies staat haaks op zijn eerdere aanbeveling van de cosmetische ingreep, die hij op zijn sociale media liet zien. Die ommezwaai is opvallend, maar past wel in een trend waarin influencers steeds vaker open zijn over hun 'foutieve' medische adviezen, zegt onderzoeker Anne-Mette Hermans. "Het enige wat ik nu nog kan doen is mijn volgers hiervoor behoeden", zegt Roelvink in deze video, die hij gisteren deelde in zijn Instagram Stories:

Donny: Heel veel spijt van behandeling - NOS

Een goede trend, want Roelvink heeft als influencer een verantwoordelijkheid, zegt Hermans, die ook voorzitter is van de Expertisegroep Cosmetische Ingrepen. "Het is en blijft natuurlijk een medische ingreep - en daar kleven risico's aan. Die moet je belichten." Dat Roelvink zich in deze situatie kwetsbaar durft op te stellen en open is tegen zijn meer dan 420.000 Instagramvolgers is een goede stap, zegt ook Jan Willem Vaartjes, vicevoorzitter van beroepsorganisatie voor tandartsen KNMT. "Het is heel knap van hem dat hij dit doet. En dat hij dit heeft durven delen met zijn volgers."

Wittere tanden door facings Bij het plaatsen van facings worden de tanden deels weggeslepen, zodat er een dun schild van composiet of porselein overheen kan worden geplaatst. Deze cosmetische ingreep maakt de tanden witter.

Roelvink is niet de enige die cosmetische ingrepen aanbeveelt op sociale media: de laatste jaren zet deze industrie steeds vaker influencers in als marketingtechniek. Een bedrijf neemt dan contact op met een influencer en biedt een cosmetische ingreep gratis aan. In ruil daarvoor moeten influencers deze ingreep vastleggen en delen op sociale media. Of dat ook op deze manier bij Roelvink is gebeurd, is onduidelijk. Een effectieve manier van reclame maken, aldus Hermans. "Influencers zijn rolmodellen en mensen willen op hun rolmodellen lijken. Omdat er steeds meer ingrepen op sociale media worden gedeeld, wordt het normaler en wordt de drempel om zelf een cosmetische ingreep te laten doen lager." 'Pas op, niet voor jonge viewers' Maar des te belangrijker is het dat ook de (kritische) realiteit op sociale media belandt. Hermans juicht de video van Roelvink dan ook toe. "Hij laat nu niet alleen het mooie plaatje zien, hij belicht ook de kritische kant." Ook dat gebeurt de laatste tijd wel vaker in vlogs of andere posts van influencers. "Een tijd geleden waren er ook influencers die vertelden dat ze hun lipfillers toch weer weg hadden laten halen. Er worden ook vaker in vlogs waarschuwingen gegeven; 'pas op, dit is niet voor mijn jonge viewers'."

Quote Het is een slimme stap om je kritiek breed uit te meten, omdat het laat zien dat je het goeie wil doen als influencer. Dat is slimme marketing. Onderzoeker Anne Mette Hermans